Cami imamının evsizlere bıraktığı not duygulandırdı

Cami imamının evsizler için yazıp caminin girişine astığı not görenleri duygulandırmakla beraber sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük takdir topladı

Cami girişine evsizler için not bırakan imam görenleri duygulandırdı. Notu gören birisinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine bir anda yayılan yazı, paylaşım rekorları kırdı.

'BUNLARIN SEBEBİ BİZİZ'



Evsizlere, uyuma, banyo gibi ihtiyaçlarını gidermek için camiyi kullanabileceklerini söyleyen imam, astığı yazıda "Size sokak insanı, tinerci denilebilir ama bütün bunların sebebi biziz" diyerek helallik istedi.



İşte cami girişine asılan o yazı: