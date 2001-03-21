Cami inşaatında lahit ve küp bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde cami inşaatının temel kazımı sırasında, lahit ve küp bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yeni cami inşaatının temelinin kazımı sırasında kepçe operatörünün kazdığı alanda oda şeklinde boşluk oluştu.
Durumu fark eden operatör kepçeden inerek oluşan oda şeklindeki bölmeyi inceledi. İçerisinde lahit ve küplerin bulunduğunu gören operatör durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazıyı durdurarak alanın etrafını çevirdi. Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirilmesi üzerine alanda inceleme başlatıldı.