Çavuşoğlu: 'Bild Gazetesi de Atatürk’ü kullanmaya başladı'

Avrupa’nın da Atatürk’ü kullanmaya başladığını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Bild Gazetesi’ni gördünüz artık onlar da o kadar düştüler ki Atatürk’ü kullanmaya başladılar. Atatürk olsa ‘hayır’ derdi diyor Bild Gazetesi. Biz Almanya’da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen Merkel’e oy verin, şuna vermeyin diyor muyuz? Niye karışalım” dedi.

Antalya'da dün AK parti 'evet' standında yaşanan olaya da değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, laikliğin tanımını yaptıktan sonra Üniversite yıllarında yasaklara karşı nasıl tepki gösterdiğini anlattı. Çavuşoğlu, "Ben siyasal da okuyordum, yabancılarda sakal bırakınca serbest, bize gelince yasak. Ben de yasağa karşı çıktım ve okula sakallı gidiyordum. Hocam geldi Mevlüt sen niye sakal bırakıyorsun yasak değil mi dedi? Bende hocam ben yasaklara karşıyım dedim. Hocam da bana aferin dedi" diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer’de muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa’nın da Atatürk’ü kullanmaya başladığını söyleyerek, “O kadar düştüler ki Atatürk’ü kullanmaya başladılar. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere en çok AK Parti döneminde ulaşmaya çalışılmıştır. Buna İsmet İnönü dönemi de dahil. Şimdi Bild Gazetesi de dahil, Atatürk üzerinden gidiyor. Atatürk olsa ‘hayır’ derdi diyor Bild Gazetesi. Biz Almanya’da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen Merkel’e oy verin, şuna vermeyin diyor muyuz? Niye karışalım” şeklinde konuştu.

“Turizmin önündeki engelleri kaldıracağız”

Turizmin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, “Geçen sene Rusya ile yaşanan olaylardan dolayı turist sayısı azaldı. Bu sene yapılan rezervasyonlarda iyiye gidiş olduğunu görüyoruz. Ukrayna’dan gelen turist sayısında artış var. Kimlikle giriş konusunda Ukrayna hükümeti ile imzalama var. Havaalanlarında önlemleri alıyoruz. Kimliklerin okunması için çalışmalar devam ediyor. Ukrayna’da vatandaşların yüzde 30’unun pasaportu var. Geçen sene yüzde 48 artış oldu. İlerleyen zamanlarda daha da artış bekliyoruz. 55 milyon nüfuslu bir ülke. Başka ülkelere gidenler oradan memnun kalmadılar. Antalya, Kemer’i aradılar” dedi.

“Kemer’e vaatler”

2015 seçimlerinden önce kemer için vaatlerinin olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Golf sahalarının yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlave olarak futbol sahaları yapıyoruz. Kongre salonu yapıyoruz. Kış aylarında da kemere insanlarımız gelsin, otellerimiz açık kalsın diye uğraşıyoruz. Enerji konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 2 milyon 426 bin TL’lik bir bütçe ayırdık. Kullanılırsa da ilavemiz var. Kemer’imizin enerji ile ilgili sorunları çözülsün” şeklinde konuştu.

Kemer’e de fakülte kazandırmak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya’ya 10 tane üniversite kazandırmak amacında olduklarını belirterek, “Üniversiteye bağlı fakülte açmak için çalışıyoruz. Antalya’ya 10 tane üniversite kazandırmak istiyoruz. 500 bin öğrencinin burada yaşamasını istiyoruz. En az 100 bin yabancı öğrencinin gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

“Muhtarlıkların kalkacağını söyleyenler kara propaganda yapıyor”

Muhtarlıkların kalkacağını söyleyenlerin kara propaganda yaptığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maddeler üzerinde konuştuğumuz zaman her şey açıkça ortada. Muhtarlıklar kalkacak derseniz, bu durumda dürüstlüğe sığmayan kara propaganda ortaya çıkar. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlık kalkacak diyor. Muhtarlığın nasıl seçileceği var değil mi? Muhtarların sadece maaşların arttırılması değil. Çalışırken de bizden daha önce önem veren iktidar oldu mu? Ben de seçildim muhtar da seçilmiştir diyor sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu da inanarak söylüyor. Bizim en yakın dostlarımızdır muhtarlar. Mahallelerimizin güvenliği için de onlara çok iş düşüyor. Şu anda bazı kurumlarla ilgili sorunlar varmış onlarla ilgili de çalışacağız. 18 maddeyi konuşmuyorsun da muhtarlara gidip kalkacak deyip ‘hayır’ istiyorsun” ifadelerini kullandı.

‘Hayır’ propagandası yapanların Türkiye’de yaşayan Ruslara sizi zorla Müslüman yapacaklar ve kadınlarınızı kapatacaklar dediklerini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Ruslara 16 Nisan’dan sonra da sizi zorla Müslüman yapacaklar ve kadınlarınızı kapatacaklar diyorlar. Yazıklar olsun. Bazı Ruslar doğru mu diye teşkilatlarımıza gitmişler. Konsolos da gelmiş. Ne istiyorsunuz onlardan Antalya’nın değişik yerlerinde yaşamaya karar vermişler. Niye korkutuyorsunuz bu insanları. Sorun yaşadığımız 8 ayda, biz gidip onlara Türkiye’de yaşayan herkese emanetsiniz dedik. Şimdi onlar gidip 2 oy alacak diye sizi zorla Müslüman yapacaklar diyorlar. Bu kadar aşağılık durum var mı?” diye konuştu.

“Avrupa’da Atatürk’ü kullanmaya başladı”

Avrupa’nın da Atatürk’ü kullanmaya başladığını söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Bild Gazetesi’ni gördünüz artık onlarda o kadar düştüler ki Atatürk’ü kullanmaya başladılar. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere en çok AK Parti döneminde ulaşmaya çalışılmıştır. Buna İsmet İnönü dönemi de dahil. Şimdi Bild Gazetesi de dahil, Atatürk üzerinden gidiyor. Atatürk olsa ‘hayır’ derdi diyor Bild Gazetesi. Biz Almanya’da o kadar vatandaşımız olmasına rağmen Merkel’e oy verin, şuna vermeyin diyor muyuz? Niye karışalım. Hollanda için de bu kadar çirkinlik yapmalarına rağmen karışmadık. Şimdi de Atatürk üzerinden gidiyorlar. Bir de cumhuriyet üzerinden geçinenler var. Onlarda cumhuriyet gidiyor yaygarası yapıyorlar. Cumhuriyet 80 milyonun elinde ve omuzlarında. Anayasa’da da belli, adı Türkiye Cumhuriyeti, bayrağı ay yıldızlı diyor. İlk 4 maddesi Anayasa’da duruyor. Cumhuriyet nereye gidiyor. Cumhuriyet gidiyor da 100. yılına gidiyor. Biz onlara soruyoruz, cumhuriyete ne verdin diyoruz. Onlarda bizim elimize yetki imkanı geçmedi diyor. Demokrasi varsa vatandaş kime oy vereceğine karar verir” ifadelerinde bulundu.

“Üniversitede yasağa karşı çıkıp sakal bıraktım”

Dün Antalya’nın merkezinde evet diyen başörtülü bir kıza saldırıldığı konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Laiklik diyorlar. Senin laiklik düşüncen ne? Dün Antalya’nın merkezinde bunların laiklik anlayışını gördük. Geliyor evet diyen kardeşlerimize saldırıyor. ‘Evet’ diyen başörtülü kardeşimizin örtüsünü açmaya çalışıyor. İsteyen istediği gibi giyinsin. Biz 15 yıllık hükümetimiz döneminde bir şey demedik. Benim ailemde başı açık ve kapalı olanlar var. Biz aile içinde bunun için birbirimize mi saldıracağız. Laikliğin tanımı şudur. Din ve devlet işleri ayrıdır. Devlet herkesin inancının garantisidir. Bugüne kadar böyle miydi? Başörtüsü takıyorsun okula gitme. Ben siyasal da okuyordum yabancılarda sakal bırakınca serbest, bize gelince yasak. Ben de yasağa karşı çıktım ve okula sakallı gidiyordum. Hocam geldi Mevlüt sen niye sakal bırakıyorsun yasak değil mi dedi? Bende hocam ben yasaklara karşıyım dedim. Hocam da bana aferin dedi” şeklinde konuştu.

İçeriden ve dışarıdan tüm hainlere, gezi olayları dahil, 17-25 Aralık dahil hiçbirisinin tesadüf olmadığını ve örgütlü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gezi Olayları’nın arkasında kim varsa, darbe girişiminin arkasında da onlar var. 17-25 Aralık’ın arkasında da onlar var. Bunlara rağmen Türkiye dik durabiliyorsa, oy verirsiniz vermezsiniz, seversiniz sevmezsiniz Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğu içindir. Peki yarın Recep Tayyip Erdoğan gibi çok güçlü bir lider olmadı. Biz şahıslar üzerinden mi Türkiye’yi ileriye götüreceğiz, sistemler üzerinden mi? Sistemin güçlü olması lazım. Bugüne kadar başkanlık sistemini savunan kişilere bakın çoğunun iktidar olma şansı hiç yok. Alparslan Türkeş’de öyle, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’da öyle, diğerleri de öyle rahmetli Necmettin Erbakan’da öyle. Turgut Özal, Süleyman Demirel başbakanken de, cumhurbaşkanıyken de savunuyordu. Ben de başkanlık sistemini istiyordum. Önemli olan Türkiye’nin geleceğini sigortalamak. Ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki getireceğimiz sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır. Recep Tayyip Erdoğan seçilse seçilse, ömrü yeterse ve halk seçerse en fazla 2 kere seçilecektir. Ya sonrası mutlaka birisi seçilecektir. İşte sonrası için bizim Türkiye’nin sistemini güçlendirmemiz lazım. Kim gelirse gelsin sistemin tıkır tıkır işlemesi lazım. Birisi biraz daha iyi çalışır. Birisi biraz daha az çalışabilir” dedi.

“FETÖ ‘evet’ çıkarsa hayallerinin biteceğini biliyor”

FETÖ’nün evet çıkarsa hayallerinin biteceğini bildiğinden dolayı ‘hayır’ dediğini dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“PKK neden hayır diyor. Ne diyorlar evet çıkarsa biz bittik diyorlar. Şimdi de bitiriyoruz. Terörü de bitirmemiz lazım. Bu sistem geldiği zaman Türkiye’nin daha güçlü olacağını biliyorlar. FETÖ neden hayır diye çalışıyor. ‘Evet’ çıkarsa hayallerinin biteceğinden dolayı ‘hayır’ diyor. Milletimiz bunların hepsinin farkında.”

Sümer: “O insan kılıklı 2 kişiyi kınıyorum”

Dün referandum durağında orada evet broşürü dağıtan kadın arkadaşa yapılan şiddeti kınayan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, “O sevgi ve kalabalığı görünce hazmedemeyenler bir nefret suçu oluşturacak şekilde başörtülü bir arkadaşımızı darp ettiler. Yasal işlemler başlatıldı. Bu durumu kınıyorum. FETÖ’cüler gibi bize saldırmaya çalışıyorlar. Güçlü bir şekilde evet çıkacağını bildikleri için ellerinden gelenleri yapıyorlar. O insan kılıklı 2 kişiyi kınıyorum” dedi.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu