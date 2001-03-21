Çavuşoğlu 'DEAŞ Toplantısı' için ABD’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılmak üzere 21-22 Mart 2017 tarihlerinde ABD’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, ‘DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere 21-22 Mart 2017 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecektir. Toplantı kapsamında, DEAŞ’la mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek, bugüne kadar edinilen tecrübeler ışığında bundan sonra atılacak ilave adımlar ele alınacaktır” denildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun Washington’da bulunduğu süre içinde ayrıca, ABD’li yetkililerle ikili bazı görüşmeler de gerçekleştirmesi, bir düşünce kuruluşu etkinliğinde konuşma yapması, Amerikan medyasıyla temaslarda bulunması ve çeşitli kanaat önderlerini kabul etmesinin de planlandığı kaydedildi. Çavuşoğlu’nun temaslarını müteakip New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğü ifade edildi.

Musa Erdoğan