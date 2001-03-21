Çavuşoğlu'ndan flaş İncirlik açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘İncirlik’ açıklamalarına ilişkin, “Bu şartlarda bizim İncirlik’i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti sonrası Türkiye Avrupa ilişkilerinde ne gibi değişikliklerin olacağına yönelik sorulan bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, “Biz Avrupa’nın içinde, bulunan, Avrupa’nın en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. Avrupa’ya karşı değiliz, Avrupa Konseyine ve AB’ye de karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz ikircikli tavırlar ve AB ülkelerinin çifte standartları. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AB’nin ve AB üyesi birçok ülkenin tavırları da bizi ve Türk milletini hayal kırıklığına uğratmıştır. Avrupa her ne kadar tam üyelik için müzakereye başlasak ve tüm ülkeler bunun için imza atsa da AB’den veya AB üyesi bazı ülkelerden çelişkili açıklamalar geldi. Bunlar ilişkileri olumsuz etkiledi. Bizim AB’den beklentimiz bize pozitif ayrımcılık yapmaları değil. Ama bize nasıl davranacaklarını öğrenmelidir. Türkiye’yi bir eşit ortak olarak görmek durumunda. Son görüşmeler Sayın Erdoğan’ın, Junker ve Tusk ile görüşmesi çok faydalı olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde Türkiye’nin beklentilerini söylemiştir. Avrupa Birliği tarafında olumlu bir hava var ama bunu somut adımlarla göreceğiz. AB’nin birçok alanda sözünü tutmadığını görüyoruz. Suriyeliler ile ilgili projeleri kendilerine bir kez daha vereceğiz. Vize serbestisi anlaşmasının uygulamaya girmesi lazım. Fasıl açılmadan neyi müzakere edeceksiniz. Bu konuları önümüzdeki süreçte bütün toplantılarda değerlendireceğiz. AB Bakanımız ile bizim katılacağımız toplantılar var. Önümüzdeki süreçte en önemli günden maddelerimizden bir tanesi Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesidir. Bu konuda mutabakat var. 16 Nisan öncesi 3 tur görüşmeler oldu ve bu görüşmelere hız vermemiz lazım. Önümüzdeki dönemde birde Türkiye-AB Zirvesi düzenlenecek” diye konuştu.