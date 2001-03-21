Cemil Bayık: Referandumda evet çıkması PKK'nın sonu olur

Cemil Bayık, Kürt halkını referandumda hayır demesi yönünde tehdit etti.

PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, referandumda 'evet' oyu vereceklerle sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere yönelik bir video yayınladı.

Bayık, videoda referandumda 'evet' çıkmasının PKK'nın sonu olacağını da itiraf etti.

Kürt halkı üzerinde baskı kurmaya çalışan Cemil Bayık, referandumda 'evet' oyu verecekler ile sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere tehditlerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı il ve ilçelerde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için gerçekleştirilen 'huzur operasyonlarını' Kürt halkına yönelik operasyonlarmış gibi yansıtmaya çalışan Cemil Bayık, MİT ve Ak Parti'yi de oyun peşinde olmakla suçladı.