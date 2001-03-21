Cengiz Çandar mikrobu PKK'lı kızın yasını tutuyor

Piyasadan çekilen Cengiz Çandar, Gezi olaylarından tanınan PKK'lı terörist için içinin yandığını söyledi. Çandar'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.

Gezi olayları sırasında "Kırmızı fularlı kız" olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil, terör örgütü PKK'ya katılarak çatışmalara girdi.

"İÇİMİZİ YİNE YAKTI"

Karacagil'in Rakka'da öldürülmesi üzerine tweet atan Cengiz Çandar, içinin yandığını söyledi.

Çandar, tweet'inde "Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı." ifadelerini kullandı.

Cengiz Çandar'ın bu tweet'inden sonra Haşmet Babaoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi.





TERÖRİSTE ÖVGÜYE BÜYÜK TEPKİ

Gezi eylemleri sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in Rakka'daPKK/PYD saflarında ölümüne twitter'daki övgü dolu yorumlar büyük tepki çekti. Başta gazeteci Cengiz Çandar'ın "Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı" paylaşımı olmak üzere Karacagil'in medyada Gezi Parkı eylemleri üzerinden anlatılması sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.

Medya kuruluşlarının haberlerinde PYD saflarında yer almasının göz ardı edilmesi ve terörist ifadesinden kaçınılması üzerine twitter'da çok sayıda kullanıcı Karacagil'in PYD'ye katıldıktan sonraki fotoğraflarını paylaştı.