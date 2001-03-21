CHP'den flaş ByLock hamlesi

CHP, FETÖ'cü vekil söylentilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde şaibe yarattığı iddiasıyla, konunun araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Bylock'cu vekil var mı yok mu tartışması bitsin artık. Gerçekten var mı yok mu görelim. Bunun için bugün Meclis Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için başvurdum" dedi.

Pekşen'in FETÖ'cü vekillerin araştırılmasına ilişkin başvurusu ise şöyle:

"FETÖ’nün gizli yazışma programı olduğu belirtilen BYLOCK adlı programın Milletvekilleri tarafından kullanılıp kullanılmadığının ve eğer kullanılıyorsa hangi Milletvekilleri tarafından kullanıldığının, kullanan Milletvekillerinin bu programı kullanarak yaptıkları yazışmaların Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere ilgili bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bu konu hakkında bilgi ve teknik destek talep edilerek tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması ve bir Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."