CHP'den sürpriz referandum teklifi

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Hasdal'a taşınacağı şeklindeki açıklamalar üzerine Fatih'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 10 bin adet imzayı TBMM'ye sunmak için teslim aldı. Hastane önünde açıklama yapan Hamzaçebi, "Tek yanlı bir iradeyle bir karar verip, buraları 'Hasdal'a, 15 kilometre öteye taşıyacağım' demek İstanbullulara eziyet etmek demektir" dedi. Hamzaçebi açıklamasında, hastanelerin taşınması kararının Fatih'te yaşayanlara sorulması önerisinde de bulundu.

CHP'li Akif Hamzaçebi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Hasdal'a taşınacağı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Hamzaçebi, kararın son derece yanlış olduğunu vurguladı.

Her iki hastanenin hem Fatih hem de tarihi yarımada için önemini anlatan Hamzaçebi, "Tarihi yarımadadaki kamu hizmeti veren kurumların bir başka yere taşınarak bu meseleyi değerlendirmek son derece yanlıştır. İstanbul denilince akla gelen tarihi yarımadadır. Tarihi yarımada, insanlığa miras kalmış bütün insanların koruması gereken bir yerdir. Tarihi yarımadanın fiziksel, kültürel ve mimari özellikleriyle korunması karar altına alınmıştır. Bu dokuyu bu özelliği muhafaza etmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

"HERKESİ BÜYÜK BİR EZİYETE SOKACAKTIR"

Akif Hamzaçebi, alınan kararı bölgede yaşayan insanları da mutlu etmeyeceği gerekçesiyle eleştirerek "Şimdi bu hastaneleri Hasdal'a taşımak demek, burada tedavi gören hastaları, eğitim gören öğrencileri, hizmet veren öğretim üyeleri dahil herkesi büyük bir eziyete sokacaktır. Bu son derece yanlış bir karardır. Evet, buradaki tıp fakültesinin hizmetinde yetersizlik vardır. fiziksel olarak bu binaların yetersizliği söz konusudur. Ancak mevcut imar planları çerçevesinde bu planların tanımış olduğu inşaat hakları çerçevesinde bu binaların yerinde dönüşümü ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi mümkündür" dedi.



"BU HİZMET VEREN KURUMLAR TAŞINIRSA BURADA NE YAPILACAĞI MEÇHULDÜR"

"Tek yanlı bir iradeyle bir karar verip, buraları 'Hasdal'a, 15 kilometre öteye taşıyacağım' demek İstanbullulara eziyet etmek demektir" diyen Hamzaçebi, "Bu kararın arkasında vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması gibi bir iyi niyetin olduğuna inanmak istiyorum. Eğer bu hizmet veren kurumlar taşınırsa burada ne yapılacağı meçhuldür. Bu dönemin gelenekseli olarak bu tip yerlere yapılan binalar ya alışveriş merkezi ya da rezidanstır. Bunlar tarihi adanın dokusunu bozmak demektir. Bu binalara sahip çıkmak, buradaki kurumları daha iyi hizmet verir duruma getirmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

HASDAL'A TAŞIMA KARARININ HALKA SORULMASI ÖNERİSİ

Akif Hamzaçebi açıklamasında, hastanelerin taşınması kararının Fatih'te yaşayanlara sorulması önerisinde de bulundu.

Konuşmasının ardından Fatih'te faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından hastanenin taşınması kararına karşı toplanan 10 bin imzayı TBMM'ye sunulması üzere Akif Hamzaçebi'ye teslim etti.

"CHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR

Bununla ilgili bir soruya ise Hamzeçebi, "Bu imzaları TBMM'ye taşıyacağız. CHP de bu konuda üzerine düşeni yapacaktır" şeklinde yanıt verdi.

ESNAF ZİYARETİ

Hamzaçebi'nin basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekilleri Gülay Yedekçi ile Onursal Adıgüzel ile CHP Fatih İlçe teşkilatı mensupları katıldı. Bazı vatandaşlar, "Çapa Tıp Fakültesi Taşınmasın" yazılı dövizler açtı. Açıklamanın ardından Hamzaçebi ve beraberindekiler fakültenin bulunduğu Turgut Özal Cadde'si üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek hastanelerin taşınmasıyla ilgili onları dinledi, düşüncelerini paylaştı.