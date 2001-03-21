CHP'den türbanlı aday hazırlığı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Avrasya Platformu'nun ziyareti sonrası açıklamada bulunan Cengiz,"Önümüzdeki seçimlerde CHP'de başörtülü milletvekili adayları olabilir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Avrasya Platformu Başkanı Hasan Cengiz iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Avrasya Platformu'nun ziyareti sonrası açıklamada bulunan Cengiz,"Önümüzdeki seçimlerde CHP'de başörtülü milletvekili adayları olabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun platformlarını ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunun altını çizen Hasan Cengiz, ana muhalefet lideri ile toplumsal uzlaşıyı konuştuklarını belirtti.

15 Temmuz ‘dan sonra sağlanan “Yeni Kapı Ruhu’nun” devam etmesi gerektiğini belirten Hasan Cengiz, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ruhu, devam ettirilmesinden yana olduğunu, bu görüşmemizde müşahade ettim” şeklinde konuştu.