CHP Katar olayında da Türkiye'yi suçladı

CHP Katar olayında da Türkiye'yi suçladı
9.6.2017 - 17:06

CHP'li Aytuğ Atıcı Türkiye'nin Katar'a olan desteğinin altında "Katar'daki terörist gruplara destek" olduğunu düşünüyor

 

 

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Meclis Başkanlığına verdiği önergede Başbakan'a "Katar çeşitli terörist gruplara Türkiye üzerinden para transfer ediyor olabilir mi?" diye sordu.

"KATAR İLE NEDEN YAKIN İLİŞKİMİZ VAR?"

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye'ye son yıllarda 'nereden geldiği belli olmayan' döviz' miktarında artış olduğunu savunarak bu yolla 2015'te 10 milyar, 2016 yılında ise 11 milyar doların ülkeye geldiğini savundu. Aytuğ Atıcı, AK Parti hükümetinin Katar ile yakın ilişkisi sonrasında Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları bulduğunun ifade edildiği, Katar sermayesinin kayıt dışı sermaye yaptığının iddia edildiğini kaydetti.

CHP Katar olayında da Türkiye'yi suçladı

"TERÖR TÜRKİYE ÜZERİNDEN DESTEKLENİYOR OLABİLİR Mİ?"

Atıcı, Türkiye'de 'nereden geldiği belli olmayan döviz' miktarının giderek artması ve Katar'ın terörle ilişkili olduğu iddialarının bir arada düşünülmesi halinde terörün Türkiye üzerinden desteklenme olasılığının akıllara geldiği ifade etti.

Atıcı, Meclis Başkanlığına verdiği önergede Başbakan Binali Yıldırm tarafından şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

" 'Nereden geldiği belli olmayan döviz' miktarının son iki yılda ciddi artış göstermesinin nedenleri nelerdir?

Katar sermayesi kayıt dışı sermayesini Türkiye üzerinden mi transfer etmektedir?

Katar çeşitli terörist gruplara Türkiye üzerinden para transfer ediyor olabilir mi?

Katar sermayesinin Türkiye'de yaptığı yatırımların tutarı ne kadardır?"

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