CHP'li eski vekilden olay FETÖ açıklaması

CHP eski Milletvekili Faik Tunay 'CHP'de solcu geçinen vekiller Bank Asya'ya para yatırma yarışına girdiler' dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu Tunay, FETÖ'cü olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.



Tunay, şunları söyledi:

"Faik Tunay FETÖ'nün CHP'ye soktuğu milletvekili ise Faik Tunay 2015 Haziran seçimlerinde neden listede yer almadı. Faik Tunay FETÖ elebaşının yetiştirdiği prens ise Faik Tunay 1 Kasım seçimlerinde neden CHP'de listelerde yer almadı. Bunları çıkaranlar derinlerde yer alan ulusalcı takımı. Bunlar benden CHP'de hiç hazzetmedi."

"CHP DE DİNLE TAKINTILI BİR GRUP VAR"

"CHP'de bir grup var, bunların dinle bir problemi var, dinle takıntısı var. Solun genelinde bir din takıntısı var aşamıyorlar bunu. Aşamadıkları için sittin sene iktidar olamazlar."

"BANK ASYA'YA PARA YATIRMA YARIŞINA GİRDİLER"

"Bank Asya'ya el konulmuş, CHP'den bugün solcu diye geçinen milletvekilleri, isimleri var, Bank Asya'ya para yatırma yarışına girmişler. Herkes kimler olduğunu çok iyi biliyor. Zaman Gazetesi'ne el koymuşlar gitmemişim, Bank Asya'ya el koymuşlar gitmemişim, ne gideceğim. İki senedir milletvekili değilim, dokunulmazlığım yok. Çiğ yememişim migdem yansın."

AŞKANLIK SİSTEMİNE DESTEK VERİYOR

Ciddi bir hukuk bürosu ile çalıştığını söyleyen Faik Tunay, kendisine hakaret edenler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.

Tunay, başkanlık sistemine verdiği destekten sonra “derin ulusalcı” ve “din düşmanı” bir ekibin kendisini hedef aldığını belirtti.

"GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜM, KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ VAR"

Tunay, Odatv'ye verdiği ropörtajda, Fethullah Gülen'i 4 kez ziyaret ettiğini anlatmış, bu görüşmelerden hem MİT'i hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiğini söylemişti.