CHP'li vekiller Ankara'da volta eylemi yaptılar

Türkiye'nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyen CHP'li vekiller, Ankara'da volta atmaya başladı.
Oturma eylemi yapan CHP'liler ardından Türkiye'nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyerek farklı bir eyleme başladı. Hep birlikte ayağa kalkan CHP'liler, temsili olarak volta atmaya başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Herkesi bulunduğu yerde volta atmaya davet ediyoruz. Türkiye bir açık cezaevidir." diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da voltanın nasıl atılacağını anlattı.