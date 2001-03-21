CHP’li vekiller bugün de Güvenpark’ta volta attı

Ankara’da CHP’li milletvekilleri, haklarında tutuklama kararı verilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’e destek için basın açıklaması yaptı. Vekiller, destek için vatandaşları volta atmaya davet etti.

Başkent’te CHP’li bazı milletvekilleri, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile ihraç edildikleri gerekçesiyle açlık grevine başlayan ve haklarında tutuklama kararı verilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’e destek amacıyla Yüksel Caddesi’ne gelerek basın açıklaması yaptı. Vekiller adına bir konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “OHAL’de volta atıyoruz” diyerek, vatandaşları volta atmaya davet etti.

Basın açıklamasının ardından slogan atan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan çağrının ardından Güvenpark’a geçen vekiller burada volta atma eylemi yaptı.

Uğur Kan Yüksek - Emre Yüzügüldü