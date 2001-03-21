CHP'liler Ankara'da volta atıyor

Türkiye’nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyen CHP’li vekiller, Ankara’da volta atmaya başladı.

Ankara’da bir araya gelen CHP milletvekilleri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto etti.

ÖNCE OTURDULAR SONRA VOLTA



Oturma eylemi yapan CHP’liler ardından Türkiye’nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyerek farklı bir eyleme başladı. Hep birlikte ayağa kalkan CHP’liler, temsili olarak volta atmaya başladı.

“HERKESİ VOLTA EYLEMİNE DAVET EDİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Herkesi bulunduğu yerde volta atmaya davet ediyoruz. Türkiye bir açık cezaevidir.” diye konuştu.

VOLTA NASIL ATILIR

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da voltanın nasıl atılacağını anlattı.