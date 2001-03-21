CHP'liler bu kez de Vehhabi oldu

CHP'liler bu kez de Vehhabi oldu
10.6.2017 - 00:17

CHP’li Aytuğ Atıcı Türkiye’nin Katar’a olan desteğinin altında “Katar’daki terörist gruplara destek” olduğunu düşünüyor.

Türkiye’nin karşılaştığı her durumda milletin karşısında duran CHP’den yine skandal bir çıkış geldi. CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, son günlerde yaşanan Katar kriziyle ilgili olarak Türkiye’ye düşmanlarının bile atmadığı bir iftirayı dile getirdi.

“KATAR TÜRKİYE ÜZERİNDEN TERÖRİSTLERE PARA GÖNDERİYOR”

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Meclis Başkanlığına verdiği önergede Başbakan’a “Katar çeşitli terörist gruplara Türkiye üzerinden para transfer ediyor olabilir mi?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye’ye son yıllarda ‘nereden geldiği belli olmayan’ döviz’ miktarında artış olduğunu savunarak bu yolla 2015’te 10 milyar, 2016 yılında ise 11 milyar doların ülkeye geldiğini savundu.

Aytuğ Atıcı, AK Parti hükümetinin Katar ile yakın ilişkisi sonrasında Katar’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları bulduğunun ifade edildiği, Katar sermayesinin kayıt dışı sermaye yaptığının iddia edildiğini kaydetti. Atıcı, Türkiye’de ‘nereden geldiği belli olmayan döviz’ miktarının giderek artması ve Katar’ın terörle ilişkili olduğu iddialarının bir arada düşünülmesi halinde terörün Türkiye üzerinden desteklenme olasılığının akıllara geldiği ifade etti.

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