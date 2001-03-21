CHP'nin çadır yalanı da tutmadı

Her fırsatta provokasyon yapmayı adet haline getiren CHP’nin yeni algı operasyonu da deşifre oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ‘hayır’ standına yaptığı ziyarete ilişkin CHP’li Sebahat Sarıgül bir TV kanalına açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakaret ettiğini iddia etmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çadırdaki konuşmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hayır çadırında kendisine yöneltilen tüm soruları gayet samimi ve içtenlikle yanıtladığı görülüyor.

ALEVİ PROPAGANDASI DA TUTMADI

Ziyarette çadırda bulunan bir vatandaşın Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verilen ismi eleştirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Osmanlı tarihinin en büyük padişahlarındandır Yavuz Sultan Selim. Onun döneminde Osmanlı 18 milyon kilometrekare alana hükmetmiştir. Biz kimin bizler için faydalı şeyler yaptığına bakarız. Biz bir yere isim verirken bunu Aleviler seviyor, sünniler sevmiyor veya sünniler seviyor, aleviler sevmiyor gibi değerlendiremeyiz ki. Tarihte bu ülkeye kimin faydası olmuşsa biz onlara bakarız. Aynı şekilde Nevşehir’de de üniversiteye Hacı Bektaş-ı Veli’nin adını verdik’ ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın ‘Aleviler kendilerini baskı altında hissediyor’ sözlerine ilişkin de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi belediye başkanlığı dönemini hatırlatarak ‘Bu kadar çok cemevi ne zaman açıldı’ diye sordu. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun dabir alevi olarak bir parti lideri olduğu ve bir makama geldiğini dile getiren Erdoğan ‘Bakın Kılıçdaroğlu bir alevi olarak partinin genel başkanı seçilebiliyor, demek ki gelebiliyor’ dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN YALANLARINI SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan çadır ziyaretinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gaflara ilişkin de açıklama yaparak halkı yalan söyleyerek yanlış yönlendirdiğini, 18 maddeyi okumadığını belirtti.