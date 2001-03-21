CHP sağ oyları almak için dini söylemler kullanıyor

24.3.2017 - 11:29

Cumhurbaşkanlığı Sistemi halk oylamasına sayılı günler kala referandum çalışmaları hız kazandı. İlginç afişler dikkat çekiyor..

Önceki hafta Erbakan'ı anma programına katılan, referandum sürecinde Saadet Partisi'yle yakınlık kurmaya özen gösteren CHP'de, bu yakınlık söylemlere ve sloganlara da yansıdı.

CHP, büyükşehirlerde sahip olduğu bazı belediyelerde hazırlattığı afişlerde İslami söylemler kullanmayı ihmal etmiyor.

CHP SAĞCI SÖYLEMLERE YÖNELDİ

Dün Afyonkarahisar'daki konuşmasında Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullanan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP muhazafakar seçmene ulaşmak için "Tek olmak Allah'a mahsustur" şeklindeki İslami söylemler içeren pankartlar hazırlıyor.

CHP sağ oylar için dini söylemler kullanıyor

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