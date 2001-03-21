CHP sağ oyları almak için dini söylemler kullanıyor

Cumhurbaşkanlığı Sistemi halk oylamasına sayılı günler kala referandum çalışmaları hız kazandı. İlginç afişler dikkat çekiyor..

Önceki hafta Erbakan'ı anma programına katılan, referandum sürecinde Saadet Partisi'yle yakınlık kurmaya özen gösteren CHP'de, bu yakınlık söylemlere ve sloganlara da yansıdı.