CHP TBMM'in çalışmasını engelleyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'ların Meclis'ten geçmesini engellemek için milletvekillerini sistemi tıkama emri verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla KHK'lar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
"MECLİS'İ TIKAYIN"
CHP Lideri, yapılan görüşmeden sonra milletvekillerine talimat yağdırdı.
KHK'ların Meclis'ten henüz geçmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "KHK'lar Meclis'e gelmezse Genel Kurul'u tıkayın." dedi.
"BAŞKA BİR ÇALIŞMAYA FIRSAT VERMEYİN"
KHK'ların Meclis'e gelmesi gerektiğini söyleyen CHP Lideri, milletvekillerine; "Meclis’e gelmediği sürece başka bir çalışma yapılmasına fırsat vermeyin." dedi.