CHP'ye göre 'hayır' oyları önde

20.3.2017 - 16:50

CHP'li Mustafa Balbay, son anketlere göre 7 bölgenin 5'inde 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum çalışmaları kapsamında Bursa İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Referandum için yapılan anketlerde 'hayır' oylarının  önde olduğunu ifade eden Balbay, İstanbul'da durumun bıçak sırtında olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEN 5'İNDE.."

CHP'li Balbay, "Ankara'da Sayın Erdoğan'ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye'nin 7 bölgesinden 5'inde hayır'lar önde. İstanbul'da AKP'yle MHP'nin oy toplamı yüzde 58.

 İSTANBUL'DA EVET'LER YÜZDE 51

İstanbul'da evet'ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde evet oyları AKP'nin 7 Haziran 2015'te aldığı oyların altında.

Bu o bölgede yerel olarak geçmişte AKP’ye oy vermiş olanların da büyük oranda hayır yönünde bir değerlendirme içinde olduğu görünüyor." şeklinde konuştu.

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