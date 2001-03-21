CIA tetikçisi Rubin FETO'dan böyle yakalandı

25.3.2017 - 00:13

CIA’in basın kalemlerinden biri olarak bilinen ve FETÖ’cülere destek veren Rubin, skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya üzerinden, FETÖ elebaşı Gülen’i desteklemediğini iddia etmeye kalkan Rubin, ‘hizmet’ etiketini kullanarak sadece kendisini aldatmış oldu. Rubin’in, Twitter hesabını bir FETÖ’cünün yönetimine vermiş olabileceği akıllara geldi.

15 Temmuz darbe girişimini 3 ay önceden fısıldayan, ABD’nin eski Başkanı George Bush’un da danışmanlığını yapmış olan Michael Rubin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile olan ilişkisini yalanlamaya çalışırken komik bir duruma düştü.
Rubin, FETÖ elebaşı Gülen’e olan desteğini inkar etmeye kalktı ancak etiketler arasında ‘hizmet’ kelimesini kullanmasıyla adeta kendisiyle çelişti:
“Ben Gülen’i destekliyor muyum? Hayir, o da 2013 e kadar Erdogani destekledi. Erdogan herkesi kandirdi #Turkiye#Erdogan #Hizmet #Hayir”
Tweetinde HİZMET hastağı kullanan Rubin FETO ile irtibatında yakalanmış oldu.

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Rubin, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal paylaşımlar yapmıştı. Rubin, sosyal medya hesabından “Erdogan artık yolun sona geldi” ifadelerini kullanmıştı.
Darbeyi 3 ay önceden fısıldamıştı
Michael Rubin, 15 Temmuz darbesinden dört ay önce Türkiye’deki askeri darbenin ilk mesajını verdiği ortaya çıkmıştı.
American Enterprise Institute’de yayınlanan makalesinde Michael Rubin “İddia etmiyorum ama Türkiye’de ordu, Mısır’da Sisi’nin yaptığının benzerini yapabilir, Erdoğan’ın kaya gibi politikası, sert bir kayaya çarparsa kimse şaşırmasın” ifadelerini kullanmıştı. Rubin ayrıca “Erdoğan uzun zaman önce Türk ordusuna diz çöktürmek istedi. İktidarının ilk on yılında, hem ABD hem de AB ona destek verdi. Fakat bu durum Erdoğan’ın o zamanki yabancı ateşli savunucularının onun deliliği ve otokratik eğilimlerinin arttığını görmeden önceye hastı” vurgusunu yapmıştı.
Türkiye’deki mevcut durumu anlatırken birbiriyle çelişen ifadeler kullanan Rubin, ekonomide istikrarın olduğunu ancak turizm gelirlerinin azalmasından dolayı vatandaşların alım gücünün zayıfladığını da iddia etti. Rubin’in bu değerlendirmeyi yaparken hangi ekonomik verileri referans aldığıyla ilgili ise herhangi bir bilgiye yer vermemişti.

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