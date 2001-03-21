Çin ve Avrupa Birliği Trump'a karşı birleşti!

Avrupa Birliği ve Çin, ABD'nin çekilmeyi planladığı Paris İklim Anlaşması'na sahip çıkan ortak bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceği yönündeki iddialar dünyanın geri kalanında tepkiyle karşılandı. 190'dan fazla ülkenin altına imza attığı, 97 ülkenin ise uygulamaya koyduğu anlaşmadan ABD'nin çekileceği iddialarına Avrupa Birliği ve Çin de tepki vermeye hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre Avrupa Birliği ve Çin, Paris İklim Anlaşması'na sahip çıkacak ortak bir bildiri yayınlayarak anlaşmanın 'hiç olmadığı kadar önemli bir zorunluluk' olduğuna dikkat çekecek.

Ortak bildirinin Cuma günü Brüksel'de düzenlenecek zirvenin ardından yayınlanması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmayla ilgili nihai kararını Perşembe günü açıklayacağını duyurdu.

1 yılı aşkın bir süredir arka planda temiz enerji ve iklim değişikliği ile ilgili ortak bir tavır belirlemeye çalışan AB ve Çin yetkilileri bu konudaki temaslarını sürdürüyordu. Ortaya çıkan taslak metinde, yükselen sıcaklıkların bir 'ulusal güvenlik' meselesi olarak ele alınması ve sosyal kırılganlıkları artırabileceği tehlikesi üzerinde duruluyor.

Açıklamada ayrıca, "Paris anlaşması, AB ve Çin tarafından, geri döndürülemez şekilde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim direncinin artırılmasının sağlanması için tarihi bir kazanım olarak görülmektedir." ifadeleri yer alıyor.

Trump, seçim kampanyası döneminde iklim değişikliği ve küresel ısınmayı 'yalan' olarak tanımlamış ve bu değişimlerde insanın rolünün olmadığını savunarak Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sözü vermişti. Trump'ın Perşembe günü konuyla kararını açıklaması beklenirken, Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı aldığını belirtiyor.