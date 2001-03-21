Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü'den açıklama

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO "KOMPLO"

Askerle bu tartışmasının ardından gündeme oturan HDP milletvekili Alican Önlü'nün Twitter hesabından cinsel içerikli bir video paylaşmıştı. Ünlü o görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü açıklamasında "Kirli komploları tarz haline getirmiş güçler tarafından twitter hesabıma yönelik ahlaksızca saldırıda bulunulmuştur. Twitter hesabım tekrar kontrolüm altına alınmıştır.

"DEVLET YAPTI" DEDİ

Dün akşam saatlerinde devlet güçleri tarafından, şahsıma ve aileme yönelik yapılan saldırıya kamuoyu ciddi tepki vermiştir. Şahsıma dönük saldırılar twitter hesabımda ele geçirilerek sosyal medya üzerinden de devam etmiştir." dedi.