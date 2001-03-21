Cristiano Ronaldo'nun büstü alay konusu oldu

30.3.2017 - 14:21

Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine hiç benzemeyen büstünü görünce şok oldu.

 Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adı, doğduğu yer olan Medeira Adası'ndaki tek uluslararası havaalanı olan Medeira Uluslararası Havaalanı'na verildi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

İsim değişikliği için düzenlenen törende Ronaldo da hazır bulunurken, kendisine hiç benzemeyen büstünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Portekizli katıldığı törende; "Adımın bu havaalanına veriliyor olması çok özel bir şey. Herkesin bildiği gibi ülkemle gurur duyuyorum ama bu isim değişikliğine katılmayanların olduğunu biliyorum. Ben ikiyüzlü değilim ama burada olanların bazıları ikiyüzlü." dedi.

Bilindiği üzere Ronaldo'nun isminin Medeira Havaalanı'na verilecek olması büyük tartışmalara neden olmuş ve yerel halkın bir kısmı bu değişikliğe karşı çıkmıştı.

HEYKELTIRAŞ KONUŞTU: İSA BİLE HERKESİ MEMNUN EDEMEMİŞTİ

Ronaldo’ya benzemeyen heykeli yapan heykeltıraş Santos, konuyla ilgili olarak “Yunanlar ve Truvalıları memnun etmek imkansız. Hz. İsa bile herkesi memnun edemedi. Bu zevk meselesi, göründüğü kadar basit değil. Büyük sanatçıların bu ölçüleri kullanarak yaptığı çalışmaları gördüm” dedi.

 

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