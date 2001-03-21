Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 dilde Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı 7 farklı dilde yayınladığı mesajla kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki Twitter hesabından Nevruz Bayramı'nı kutlayan mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın hesabından 7 farklı dilde (Türkçe, Azerice, Kürtçe, Arapça, Zazaca, Farsça, İngilizce) atılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Nevruz, geniş bir coğrafyada, toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan bir gündür. Tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü’nü kutluyor, Nevruz’un tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın ve refahın müjdecisi olmasını diliyorum."

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü’nü kutluyor, Nevruz’un tüm dünya için barışın, huzurun, istikrarın ve refahın müjdecisi olmasını diliyorum.