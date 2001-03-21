Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan askeri tabura ziyaret

2.6.2017 - 20:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta şehit olan 13 asker için Hadımköy Jandarma Tabur Komutanlığına giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehidi Albay Gökhan Peker için Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı’nda cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninin ardından Şırnak’ta şehit olan 13 asker için Hadımköy Jandarma Tabur Komutanlığına giderek taziye ziyaretinde bulundu. Buradaki askerlere başsağlığı dileyen Erdoğan, askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Tabur Komutanlığından ayrıldı.

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