Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Katar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki AK Parti iftarında konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında 'Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım. Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulan vakıfları terörist ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde;

KİRLİ HESAPLAR DEVREYE ALINDI'

Üzülerek ifade ediyorum; son günlerde Körfez bölgesindeki kardeş ülkeler arasında yükselen tansiyon tüm Müslümanların ramazan sevincine gölge düşürmüştür. İslam dünyasının birçok sorunla, sıkıntıyla boğuştuğu bir dönemde buna yenilerinin eklenmesi yanlıştır. Bölgemizin geleceğine dair planların, kirli hesapların devreye alındığı bir süreçte enerjimizi kendi iç meselelerimizde tüketmek, kıt kaynaklarımızı boşa harcamak asla doğru değildir. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Buradan tüm Körfez'deki kardeşlerime sesleniyorum; Liderler ve Körfez halkı sizlere sesleniyorum, kardeş kavgasının kazananı olmaz, iftiralarla bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan, gerilimlerden, kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacaktır.



Bıktık biz bu kavgalardan, Müslüman'ın Müslüman'ı kırmasından bıktık. Suriye'de olanlar ortada, Irak'ta olanlar ortada, bunların yayılması ne fayda getiriyor? Yemen'de olanlar ortada, Afganistan ortada, Arakan ortada, Myanmar ortada. Bunlar bize ne kazandırdı ki, hala buradan bir şeyler bekliyoruz. Süratle bunun giderilmesi lazım.

SUUDİ YÖNETİMİ...

Bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Tillerson... Özellikle süreci hafifletmek gibi, bu ambargoyu düşürmek gibi... Böyle bir açıklaması oldu. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı, kardeşler arasında bu olmamalı. Özellikle Suudi yönetimine bir ricam var: Siz körfezin en büyüğüsünüz, en güçlüsüsünüz, biz size hadimü'l haremeyn iş-şerifeyn dedik. Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız, onları bir araya getirmelisiniz ve Suudi Arabistan'a da hadimü'l-haremeyn iş- şerifeyn olarak yakışır diyorum, bunu yapması lazım ve bunu da bekliyoruz. Bu da bizim hakkımızdır.

'KATAR'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin bunların sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de istihbarat örgütümüz var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiklerini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Şimdi biz aç veya susuz veyahut da Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Her gün yeni bir haber... Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulmuş vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. O vakıfları ben de tanıyorum ve ben de biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım.

Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulan vakıfları terörsit ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.