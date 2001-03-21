Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Gezi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi olayları yıl dönümü ile ilgili sosyal medya sitesinden paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya. Bir şehri yakacak, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edeceksiniz, cam çerçeve indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi olayları yıl dönümü ile ilgili sosyal medya sitesinden paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya. Bir şehri yakacak, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edeceksiniz, cam çerçeve indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz" dedi.