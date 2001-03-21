Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleri için düzenlenen iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rabia işaretini eleştiren Kılıçdaroğlu'na 'Muhalefet partisinin başındaki zat, Rabia işaretinden rahatsız olmuş. Tek millet, tek bayrak söyleminden mi rahatsız oldun?' diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'ndaki iftar buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Tek bir FETÖ'cü kalmayana dek mücadelemiz sürecek.

- Birileri başı sıkıştığında değişik ülkelere kaçabilirler. Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok.

- Eğer ülkemize sahip çıkmazsak neler olacağını çevremize baktığımızda görüyoruz. Türkiye her geçen gün daha güçlü oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NA RABİA YANITI

- Muhalefet partisinin başındaki zat Rabia işaretinden rahatsız olmuş. Tek millet, tek bayrak söyleminden mi rahatsız oldun? Sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun? Ondan mı rahatsız oldun? Hakkari'de bir tek Türk Bayrağı dalgalandıramadın. Tek bir devlet diyoruz. Eğer senin başka bir devlet düşüncen varsa buyur git.

- Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttükleri mücadelenin hayati önemi var. Sadece PKK, DEAŞ, YPG değil bu milletin değerlerine karşı duran herkes teröristtir. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vuran kahramanlarımızın her birinin alnından öpüyorum.

- Terör örgütlerinin Suriye ve Irak başta olmak üzere yuvalandıkları her yerde başlarını ezmek milletimize karşı boynumuzun borcudur.

- Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.