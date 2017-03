Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni için geldiği Mardin’de terör örgütleri seslenerek, “Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun, hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya bu yoldan geri dönüp teslim olacaklar, ya da bu toprakları terk edip gidecekler. Aksi taktirde güvenlik kuvvetlerimizle bunları ülkemizden söküp atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslendi. Konuşmasına Mezapotomya’nın bütün ilçelerindeki vatandaşlara selam göndererek başlayan Erdoğan, bu akşam idrak edilecek olan Regaib Kandili’ni kutladı. Erdoğan, Mardin kardeşliğin, hoşgörünün, estetiğin şehri olduğunu söyledi.

Mardin dostluğun, muhabbetin, bereketin şehridir diyen Erdoğan, “İster kendi vatandaşımız ister yabancı Mardin’i görmeyen Türkiye’yi görmüş olmaz. Bu güzelliği görmek isteyenlere Mardin’in kolları da gönlü de açıktır. Mardin acıların, gözyaşlarının, yıkımların değil, güzelliklerin şehri olarak yoluna devam edecektir. Mardin’e yılda 10 milyon turist gelmiyorsa, bunun nedeni terördür, suçlusu da bölücü terör örgütüdür. Terörün olduğu yere ne yatırımcı gelir ne turist gelir.

Bu konudaki kanaatim 16 Nisan’da inşallah Mardin evet diyecek. 16 Nisan’dan sonra meclise gelecek. Kılıçdaroğlu ben buna evet diyeceğim diyor, Bahçeli evet diyecek, Yıldırım evet diyecek ve bana gelirse bende onu onaylarım. Ben George, Hans’a bakmam, Ahmet, Fatma, Allah ne der ben buna bakarım.

Mardin’i huzurun ve kardeşliğin başkenti haline getirebilirsek inanın bu şehrin çehresi değişir. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenlere cevabımızı 16 Nisan’da evet diyerek veriyor muyuz? Türkiye’nin ve Mardin’in önünü kesmek isteyenlere cevabımızı evet diyerek veriyor muyuz? Mezapotomya’yı çukurlara gömmeye çalışanlara evet diyerek cevap veriyor muyuz?

Mardinli kardeşim ne çileler çekti. Bu sokak ve caddelere açılan çukur ve hendekler Kürt, Arap kardeşlerime reva mıydı? Süryani kardeşlerime reva mıydı? Ama acımasızca bunu yaptılar ve utanmadan sıkılmadan dolaştılar. 16 Nisan’da bunun hesabını sormaya var mıyız” diye konuştu.

“Türkiye’ye 3 kat büyüttük”

Göreve geldikleri günden sonra Türkiye’yi 3 kat daha da büyüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90’lı yıllardan beri aynı şekilde ülkenin istikrarlı olması durumunda kişi başına milli gelirin 22 bin dolara çıkacağını söyledi. Erdoğan, “1990’lı yıllarda devletin tepesindekiler kavga etti, faturasını millet ödedi. Millet bunu ödemeye mecbur mu? 28 Şubat’ı gözlerimizin önüne getirin.

Koalisyonlarda yaşanan sorunları gözlerinizin önüne getirin. 2002’den sonra istikrar ve güven ortamının meyvelerini toplamaya başladıktan sonra o günlerin durumunu daha iyi görür duruma geldik. Hamd olsun o günden sonra Türkiye’ye 3 kat büyüttük.

Biz kasamıza kesemize sahip çıktık ve iş bilenin kılıç kuşanandır. Mardin’i düşünün 15 sene önce nasıl bir Mardin vardı, şimdi nasıl bir Mardin var. Şehirleri bölünmüş yollarla birbirine bağladık, bunları niye yaptık vatandaşımız buna layık da onun için yaptık. Türkiye 1991 yılından itibaren istikrarlı yönetime sahip olsaydı kişi başına milli gelir 22 bin dolar olurdu.

Ama istikrar yoktu güven yoktu onun için bu sıkıntıları yaşadık. Şimdi hedef Türkiye’yi 2023 yılında bunun üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapmaya çalışırken karşımıza sürekli sorunlar çıkarıyorlar. 16 Nisan’da oylayacağımız sistemin temelini bu krizlerin üstesinden nasıl gelirizi düşünürken bulduk. Milletimiz her seçimde bize olan desteği arttırdığı için engelleri birer birer geride bıraktık. Baktılar sandıkta bizimle başa çıkamıyorlar daha alçak saldırılara başladılar.

Ülkemiz ve bize yönelik saldırıların mahiyeti 2013 yılından itibaren değişti. Terör sorununu tamamen kaldırmak isterken Gezi olayları ile içimize fitne atmaya çalıştılar, sonra 17-25 darbe girişimi başlattılar yine netice alamadılar cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüzü kesmeye çalıştılar, sizler yüzde 52 oyla bu kardeşinizi seçtiniz ve sükuti hayale uğradılar.

7 Haziran’dan sonra fırsat yakaladıklarını düşündüler. Ama 7 Haziran sonuçlarını ülkemizin birliğine yönelik saldırıları yapanların böyle bir derdi olmadığını hep birlikte gördük. Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler, bakın ölen Kürt, öldüren onlardan. Bu reva mı, benim o Kürt kardeşlerimden ne istiyorsunuz. 15-16 yaşındaki bir genci haince şehit ettiler.

Diyarbakır belediyesinin önünde analar ağlıyordu. Bunlar Kürt annelerdi çocuklarını kaçırdınız. O anneler orada günlerce ağladı utanmadınız mı, sıkılmadınız mı? Utanmadan biz Kürtlerin temsilcisiyiz dediler, yalan. Ben Kürtünde, Arabın da, Lazın da, Çerkezin de, 80 milyonun temsilcisiyim. Niye çünkü yaradılanı Yaradan’dan ötürü seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim derdimiz Türkiye ama bunların derdi çukur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çukur siyaseti yapan terör örgütleri ve bunların siyasi kollarının Türkiye gibi bir dertlerinin olmadığını söyledi. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok, çünkü bizim derdimiz Türkiye, ama bunların derdi çukur. Derdi millet olanın bombalarla, silahlarla ne işi olabilir. Terör örgütü birileri tarafından kendisine verilen Türkiye’yi oyalama misyonu için gözünü kırpmadan Kürt kardeşlerimizi ateşe atmıştır. Kürt kardeşlerimle en ufak bağı olmayan Kandil’deki terör boranlarına piyonluk yapıyorlar. Bölgemizdeki kardeşlerimiz kimin kendileriyle olduğunu artık görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonun tamamının devletidir. Meseleleri görüşerek devletin uzattığı eli tutmayanların başını ezecektir. Çukur eylemi başlatan terör örgütünü açtığı çukurlara gömerek devlet gücünü göstermiştir. Bu süreçte evleri yıkılanların evlerini de yapıyoruz. Bu devlet 80 milyonun tamamının devletidir. Zararları telafi etmek için tüm kurumlar yoğun bir çalışma içerisindedir. Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya bu yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler. Aksi taktirde güvenlik kuvvetlerimizle bunları ülkemizden söküp atacağız”.

“4 temel taş üzerinde Türkiye’ye yükselteceğiz dedik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yola çıkarken 4 temel taş üzerinde Türkiye’yi yükselteceklerini söylediklerini dile getirdi. Erdoğan, “Yola çıkarken 4 temel taş üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz dedik. Eğitimde şu anda Türkiye’nin 81 vilayetinde üniversite var. 270 bin derslik yaptık. Sıraların üstünde kitapları her yıl alıyorlar mı? Sağlıkta reformu yaptık. Şuanda her vatandaşım istediği hastaneye gidebiliyor mu? En kısa zamanda Mardin’in şehir hastanesi de yapılacak. Hedefimiz 30 büyük şehre 30 şehir hastanesi. Hastaneye girdiğinizde bir kapıdan girip öbür kapıdan her türlü tedavi yapılarak çıkılacak. Bununla beraber adalet, emniyet, ulaşımda icraatlar sürüyor, hava limanı da yapıyoruz. 6bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı göreve geldikten sonra 19 bin ilave bölünmüş yol yaptık. Daha çok şeyler olacak. Kılıçdaroğlu SSK genel müdürlüğü yapmıştı, 10 sene önce daha iyiydik diyordu. O zaman sen ne işe yarıyorsun. Bunlardan bişi olmaz 5 keçi, 5 koyun ver kaybeder gelirler” dedi.

“Fatih karadan biz deniz altından gemileri yürütüyoruz”

Fatih Sultan Mehmed’in karadan gemileri yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, onun torunları olarak kendilerinin de denizin altından gemileri yürüttüğünü dile getirdi. Erdoğan, “Göreve geldik İstanbul Boğazı’nda iki köprü vardı biz buna üçüncü köprüyü de ilave ettik. Bir de denizin altından Marmaray’ı yaptık. 3 yılda 200 milyon insan geçti. Bitmez dedik boğazın altından Avrasya tüneli yaptık otomobiller geçsin dedik. Fatih karadan biz de denizin altından yürütüyoruz dedik. Körfez’de Osmangazi köprüsü yaptık. Ama bunlarda görecek göz işitecek kulak yok” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızı terör örgütlerinin oyuncağı yapmayacağız”

Devlet ile milletin kenetlendiğini belirten Erdoğan hiçbir vatandaşın terör örgütü oyuncağı haline gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, “Hiçbir vatandaşı ne terör örgütünün ne de onların siyasi oyuncağı haline gelen siyasilere teslim etmeyeceğiz. Devletimiz ile sizlerin arasına kimsenin girmesine izin vermeyiniz. Bundan sonra muhatabımız sadece ve sadece millettir sizsiniz. Biz çözüm süreci başlattık mı başlattık. Ama onlar bombaları patlattı çukurları açtılar. Sizler de devletinizle aranıza kimsenin girmemesi için destek bekliyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz size aşığız. İnsanımızı çok daha modern bir Türkiye’de yaşamak için gayretlerimizi devam ettiriyoruz. 16 Nisan daha modern bir Türkiye için sıçrama olacaktır buna hazır mıyız? Eğer bunu başarırsak Mardin bir kaç yıla kalmaz Antalya ile Muğla ile yarışır. Çünkü Mardin’de bu potansiyel var. İnanç, kültür, tarih, Mezapotomya var Mardin’de. 2-3 yıl öncesinin cıvıl cıvıl Mardinini hatırlayın, bu insanlar kaçtı neden acaba, terör terör, törer. Bölgeyi ve Mardin’i 2023’e hazırlayalım. Mardin 16 Nisan’a sahip çıkarsa herkesin geleceği aydınlanacaktır. 16 Nisan’da Türkiye’deki terör örgütü, Avrupa’daki terör örgütleriyle hayır çıkarması yaptı. İsviçre parlamentosu önünde benim resmim ve şakağıma silah dayamışlar öldürün diyorlar. AK Parti, MHP, BBP, CHP, SP’ye gönül veren herkese sesleniyorum, senin ülkenin cumhurbaşkanına İsviçre parlamentosunun önünde öldürme talimatı verenlere karşı sessiz mi kalacaksınız? Onları orada bırakmayacağız. Durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

“Neden evet diyeceğinizi merak ediyorsanız dönüp hayır diyenlere bakın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mardin’den bölge ve ülkedeki tüm kardeşlerime sesleniyorum, neden evet diyeceğinizi merak ediyorsanız, dönüp hayır diyenlere bakın. Kim hayır diyor, İmralı, Kandil, Pensilvanya, DEAŞ hayır diyor, öyleyse biz doğru yoldayız. Bugüne kadar Türkiye’ye en küçük bir faydası dokunmamışlar kaşı çıkıyorsa doğru yoldayız. Tek millet için evet mi, tek bayrak için evet mi, tek vatan için evet mi, tek devlet için evet mi? Kardeşlerim Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle her kökenden insanla tek milletiz. Tek bayrak için bayrağımız burada buna eş bir bayrak asla. 780 bin kilometre kareyle tek vatan, bu vatanı böldürmeyiz. Kim cesaret ederse gömeriz. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bir devlet tanımıyoruz. Mardin terör örgütlerine karşı bayrak inmesin, ezan susmasın diye 21 şehit verdi. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu ülke hepimizin ortak vatanı. Bu toprakları kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık. Bu ülkede sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti var, onun dışında paralel miş, özerkmiş, şuymuş, buymuş başka devlet yok, olmayacaktır. Şimdi Mardin’de 514 trilyon olan 211 projenin toplu açılış törenini yapıyoruz.”

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık - Mehmet Salih Keskin