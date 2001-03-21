Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için dakikalarca ağladı

29.5.2017 - 00:11

Ensar Vakfı 38. Genel Kurul Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek isteyen kız çocuğu dakikalarca ağladı. Durumu öğrenen Erdoğan, küçük kızın isteğini kabul ederek onunla fotoğraf çektirdi.

Ensar Vakfı 38. Genel Kurul Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada katılımcılara hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından salondan çıkmaya hazırlanırken, Efsa isimli kız çocuğu ağlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için dakikalarca ağlayan küçük kız korumaların dikkatinden kaçmadı. Efsa’nın bu isteği korumaları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da küçük Efsa’nın bu isteğini kabul etti. Bunun üzerine koşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden küçük kız, Cumhurbaşkanı’na dakikalarca sarıldı. Ardından küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Efsa Çağlı, “Uzun zamandan beri görmüyordum, Cumhurbaşkanımızın yanına gitmeye çalışıyordum ama kimse bana yardım etmiyordu. Bugün beni oraya çıkardılar. Cumhurbaşkanını çok seviyorum o yüzden ağlıyorum” dedi.

Gazetecilerin ’Cumhurbaşkanıyla ne konuştunuz’ sorusu üzerine Çağlı, "Cumhurbaşkanım bir daha ağlamamamı istedi, bana gülmenin yakıştığını söyledi" diye konuştu.

Küçük Efsa’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç takımı hediye etti.

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