Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar için 10 liderlerle görüştü

7.6.2017 - 00:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusunda yaşanan gerilime çözüm bulma amacıyla dün başlattığı telefon diplomasisine bugün de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile bugün telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini hatırlattığı görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de bu meseleyle ilgili olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüşmüştü.

Derya Yetim

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