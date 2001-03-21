Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Papa ne zamandan beri AB üyesi?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği liderlerinin Vatikan’da toplanmasını sert biçimde eleştirerek, “Haçlı ittifakı kendini gösterdi” dedi.

İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve Esenler’in ardından Sancaktepe’de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin Vatikan’da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Hayırdır niye Vatikan’da bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bu budur. Siz Türkiye’yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz" diye konuştu.

Erdoğan, artık dışa bağımlı bir Türkiye olmadığını belirterek, “Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok. Bitti o işler. Bunların tehditleri Türkiye’ye tesir etmiyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Bizim yolumuz dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yoludur" dedi.