Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Papa ne zamandan beri AB üyesi?'

27.3.2017 - 00:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği liderlerinin Vatikan’da toplanmasını sert biçimde eleştirerek, “Haçlı ittifakı kendini gösterdi” dedi.

İstanbul’da Gaziosmanpaşa ve Esenler’in ardından Sancaktepe’de toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin Vatikan’da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Hayırdır niye Vatikan’da bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bu budur. Siz Türkiye’yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz" diye konuştu.

Erdoğan, artık dışa bağımlı bir Türkiye olmadığını belirterek, “Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok. Bitti o işler. Bunların tehditleri Türkiye’ye tesir etmiyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, "Bizim yolumuz dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yoludur" dedi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret