Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit komutanı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Şenoba’daki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’dan “Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadelelerde de önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bu komutanımızın ve diğer askerlerimizin kaybından son derece müteessirim” sözleriyle bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarla birlikte iftar yapan ve Şırnak Şenoba’daki helikopter kazasında şehit olan 13 askere ve Lice’de şehit olan 3 askere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, “23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Aydın’ı Kayseri Komanda Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediği o güçlü duruş ile da hatırlıyoruz. Kato Dağı’ndaki operasyonları yöneten Tümgeneral Aydın, buradaki başarısıyla da çok değerli ve müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir. Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadelelerde de önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bu komutanımızın ve diğer askerlerimizin kaybından son derece müteessirim” dedi.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın 1992 yılında üsteğmenken “Hanke’ye Ağıt” şirini okuyan Erdoğan, “Mücadelesi ile milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. 1 hafta önce Kato Dağı’nda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu ile beraber orada incelemelerdeyken kendisi ile telefonla görüşmüştük. Orada ‘Cumhurbaşkanım, bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil. Buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul’da da, Ankara’da da zafere ulaşmış olacağız’ demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz” diye konuştu.

Derya Yetim