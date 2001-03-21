Cumhurbaşkanı’nın sesinden Çanakkale Zaferi tanıtım filmi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi paylaşıldı.

Çanakkale Şehitliği görüntülerinin yer aldığı filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinden Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiirine yer veriliyor. "Sen hiç şühedanın sesini duydun mu" sorusuyla başlayan filmde, Çanakkale Savaşı'nı temsilen cephedeki askerlerin tekmil seslerine yer veriliyor. Çanakkale Zaferi tanıtım filmi 15 Temmuz şehitleri ile son buluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. Yıl Dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Çanakkale'nin, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin geleceği üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmaması gereken bir ders olduğunu belirterek, "En zayıf anında bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz'da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.