Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye sert tepki

26.3.2017 - 08:33

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kast edilmesi çağrısında bulunulması karşısında ‘barışçıl gösteri’ bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen etkinliğe dair açıklama yaptı. Kalın, açıklamasında, “İsviçre makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen teröre destek mitingine izin vermesini en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Her fırsatta Türkiye ve Avrupa’daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların, terör örgütü PKK’ya ait sembol ve sloganlara göz yummasının kabul edilemez olduğunu belirten Kalın, şunları ifade etti:

“Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kast edilmesi çağrısında bulunulması karşısında ‘barışçıl gösteri’ bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz.

Teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır. İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

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