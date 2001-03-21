Darbeci general füze fırlatma araçlarını istemiş

23.3.2017 - 00:14

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında Ankara Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul  Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada savunma yapan eski Yüzbaşı İsmail  Dumlupınar, eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün kendisine uzun menzilli iki fırlatma  aracın hazırlaması için emir verdiğini söyledi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar savunma yaptı.

Eski Batarya Komutanı Yüzbaşı Dumlupınar, darbe girişiminin yaşandığı  akşam, tugayda gece eğitimi yapılacağına dair emir aldıklarını, bu kapsamda  hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Daha sonra eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Aygün'ün harekat  merkezinde düzenlediği toplantıya katıldığını belirten Dumlupınar, burada birlik  komutanlarına sözde görev listeleri verildiğini anlattı.

Ankara'nın bazı bölgelerinde güvenlik emniyeti almaları için  görevlendirilen komutanların listesinde isminin yer almadığını ifade eden  Dumlupınar, bunun üzerine bataryasına geri döndüğünü söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Aygün'ün kendisini bir kez daha  çağırdığını söyleyen Dumlupınar,  yanına Üsteğmen Erkan Başçı'yı alarak yeniden  harekat merkezine gittiğini bildirdi. Aygün ile yaptığı görüşmeyi anlatan  Dumlupınar şöyle devam etti:

"Aygün bana, 'İki araç yüklüyorsun, benden emir bekliyorsun' dedi. Ben  de iki fırlatma aracı mı diye teyit edince. 'Evet' şeklinde karşılık verdi. Bunun  üzerine bir terör saldırısı olduğunu düşündüğüm için yanından çıktım. Büyük bir  şaşkınlık içinde yanımdaki Üsteğmen Başçı'ya 'Benden fırlatma aracı istiyor'  dedim. Başçı'ya füzenin faal duruma getiren göbek bağını bağlamaması ve ön ile  arka kapakların açılmaması suretiyle yükleme emrini verdim."

Saat 01.30'da darbe girişimiyle ilgili haberleri okuduktan sonra bir  kez daha Üsteğmen Başçı'yı arayarak yüklemeyi durdurmasını, araçları da garaj  bölgesine çekmesi için emir verdiğini iddia eden Dumlupınar, "Darbe girişimini  öğrendikten sonra yükleme emrine itaat etmedim. Büyük felaketin yaşanmasının  önüne geçtim. Darbeyi engelleyen kişiyim. Aygün sabaha doğru beni arayıp,  mühimmatları indirmemi söyleyince, 'Zaten indirmiştim' cevabın verdim. Bunun  üzerine kendi başıma iş yapıyorum diye beni fırçaladı." şeklinde savunma yaptı.

Bir soru üzerine Dumlupınar, söz konusu füzelerin Türkiye'nin en uzun  menzilli füzeleri olduğunu sözlerine ekledi.

"Darbeyi TRT'den öğrendik"

Sanık eski Üsteğmen Samet Yıldırım da astsubay temel kurs takım  komutanı olduğunu, 15 Temmuz'da rutin mesai çerçevesinde bölük komutanı Serhat  Bozoklu'nun emriyle kursiyer astsubayları hafta sonu iznine gönderdiklerini  kaydetti.

Eski Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın kendisini arayarak kursiyer  astsubayları kışlaya çağırması için emir verdiğini söyleyen Yıldırım, darbe  girişimine bir hazırlık yapmadıklarını iddia etti.

Darbe girişimini TRT'de korsan bildirinin okunmasıyla öğrendiklerini  aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yanımda 21 kursiyer astsubay vardı. İçlerinden biri, 'Komutanım biz  şimdi ne yapacağız?' diye sordu. Kesinlikle bu işin içinde olmadığımızı,  tanımadıkları kimseyi bölük binasına sokmamaları ve koğuşlara gitmeleri  talimatını verdim. Bölük komutanı Bozoklu'nun yanına gittim,  gelişmelerden  bahsettim. O da bana 'Biz kesinlikle bu işin içinde değiliz' dedi. Bölük  komutanımızla kati suretle kışla dışına çıkmama kararı aldık."

"Murat Paşa'nın gazına geldim"

Sanık eski Üsteğmen Serhat Bozoklu ise cuma günü mesai bitiminde evine  gittiğini, akşam saatlerinde eğitim bahanesiyle kursiyer astsubayların birliğe  çağrılması üzerine eski tabur komutanı Abdülkerim Ceyhan'ın yanına gittiğini  kaydetti.

Ceyhan ile arasında geçen konuşmayı aktaran Bozoklu, "15 Temmuz akşamı  tabur komutanı Ceyhan'ın makam odasına gittim. Ceyhan bize 4-5 günlük kıyafet  almamızı, göreve çıkabileceğimizi söyledi. Kendisine bilmemiz gereken bir şey  olup olmadığını sorduğumda bana, 'Gidin ve hazırlığınızı yapın' talimatını  verdi." ifadesini kullandı.

Kendisini darbe girişiminden takım komutanı eski Üsteğmen Samet  Yıldırım'ın haberdar ettiğini kaydeden Bozoklu, "Saat 02.30 civarında Yarbay  Ceyhan yalın ayak ve gözü şişmiş biçimde kışlaya geldi. Ne olduğunu sorduk. Bize,  Murat Paşa'nın gazıyla camilerde okunan selaları susturmaya gittiğini ancak  halkın tepkili olduğunu ve kendisini darp ettiklerini söyledi. Bunun üzerine  askerlerin dışarıda beklemesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, bölük  binasına almanın uygun olacağı kanaatine vardık." diye konuştu.

"Emirlere mutlak itaat" anlayışıyla hareket ettiği için sanık olduğunu  öne süren Bozoklu, "Kendimi Conk Bayırı'nda askerlerine 'Mühimmat yoksa süngü  tak' diye emir veren Gazi Mustafa Kemal'in askerlerinden biri olarak düşündüm. O  gece yaptığım faaliyetlerin mutlak itaat çerçevesinde değerlendirilmesini talep  ediyorum." diyerek tahliyesini istedi.

Davanın yarınki duruşması, sanık savunmalarıyla devam edecek.

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