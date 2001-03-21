Darbeci vatan hainlerinden mahkemede 3 taktik

Hain FETÖ'cülerin tüm duruşmalarda hep aynı 3 taktiği hayata geçirdiği belirlendi. Bunlardan ilki, kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap vermek yerine, kendi uydurdukları 'başka timlerin darbeyi yaptığı' veya 'işkence' gibi olmayan iddiaları ortaya atıp davanın sulandırılması oluşturuyor.

İkincisi ise görüntü ve ses kayıtlarıyla suçüstü olsalar bile asla FETÖ mensubu olduğunu kabul etmemek.



Üçüncüsü ne olursa olsun 15 Temmuz ile teröristbaşı Fetullah Gülen'i irtibatlandırmak ve onu korumak.

15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin bir numaralı hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın da tüm davalarda sanıkların vatan haini FETÖ'nün 15 Temmuz'un 'tiyatro' olduğu mesajına göre savunma verdiğini belirterek darbecilerin savunmalarında da "örgütsel bir fiil" olduğunu söyledi.

PİŞKİN SAVUNMA, ÖRGÜTSEL FİİL

17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün bütün davalarını takip eden avukat Aydın, birbirinden ayrı tüm davalarda sanıkların uyguladığı taktikleri Star'a analiz etti. Aydın, "Kriptolu telefonların dinlenilmesi ve böcek davalarından, Marmaris'teki suikast davasına kadar, FETÖ'den yargılanan sanıkların savunma konseptlerinde bir fark yok. Bir senkronizasyon, ortak dil var. Biz bu dili 17-25 Aralık'tan beri tanıyoruz. Bizim gözlemimiz, örgütlü bir suç var ve hepsi FETÖ mensubu" diye konuştu. Aydın, şunları söyledi:

FETO 'TİYATRO' DEDİ, OYUN BAŞLADI

"Savunmalarda örgütsel bir strateji var. Niye? 15 Temmuz'dan hemen sonra Fetullah Gülen'in bir açıklaması var, 'bunun bir darbe değil tiyatro olduğuna' yönelik. Hepsi Gülen'in bu sözleri kapsamında savunma yapıyor ve 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığı, tiyatro olduğu ve kendilerinin değil başka birilerince yapıldığını iddia ediyor. Tüm Türkiye'deki davalarda savunma çerçevesi aynı, sadece her sanık kendi konumuna uygun içerik oluşturuyor. Birincisi, kendilerine isnat edilen suçların konuşulmasını engelleyerek başka şeylerin konuşulmasını sağlamaya çalışıyorlar. O başka şeylerde, kendilerinin uydurduğu 15 Temmuz iddiaları.

KENDİ SENARYOLARINI ANLATIYORLAR

15 Temmuz'da gerçekte yaşananların değil, kendi sanal senaryolarının konuşulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Örneğin Marmaris'teki suikast davasında da benzer taktiği güdüyorlar. 155 kayıtları, olay yeri görüntü ve kullanılan mühimmat ortada. Israrla 03.20 öncesinde orada başka bir askeri operasyon olduğu yönünde. Sanıklar kendilerinin saat 4'te Cumhurbaşkanının kaldığı otele geldiğini, aslında saat 2'de başka timlerin orada olduğu senaryosunu iddia ediyorlar. Bu davadaki stratejileri bu. Her davanın bir eylemi ve konusu var ama onun yerine başka konuları uyduruyorlar. İstiyorlar ki yaptıkları suikast girişimi konuşulmasın. Bütün 15 Temmuz davalarında bunu yapıyorlar. Maalesef bir kısım siyasi partiler ve basın yayın organları da onların ürettiği bu masalları konuşarak, onların stratejisine hizmet ediyor."

HALA GÜLEN'İ KORUYORLAR

Aydın, örgütün uyguladığı ikinci taktiğin ise, ne olursa olsun haklarındaki darbe girişimi suçlamasını kabul etmemek olduğu belirtiyor. Avukat Aydın, örgüt içi haberleşme programı ByLock kullanıcısı çıkan, 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldıklarına dair görüntü ve ses kayıtlarıyla suçüstü olan sanıkların dahi asla darbe suçlamasını kabul etmediğine dikkat çekti. Üçüncü olarak da sanıkların asla FETÖ mensubu olduklarını ve darbenin arkasında Fetullah Gülen olduğunu kabul etmemeleri ve Gülen'i korumaları olduğuna dikkat çekiyor.