Davutoğlu ve Arınç Başbakan'ın iftarına katılmadı

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da 22-26. dönemde AK Parti'de görev alan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Yıldırım'ın iftar yemeğine davet ettiği Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, yemeğe katılmadı.

Damadı Ekrem Yeter'in FETÖ terör örgütü kapsamında Ankara'da evinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla gözler Bülent Arınç'a çevrilmişti. TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde uzun süre görev yapan Bülent Arınç'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği iftar davetine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin eski-yeni tüm vekillere verdiği iftar davetine bin 200 kişi katıldı. Başbakan Yıldırım’ın masasında ise aralarında Bülent Arınç’ın da bulunduğu TBMM Başkanlığı yapmış isimler ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için yer ayırıldı. Ancak iftar davetine FETÖ davasında damadı tutuklanan Bülent Arınç ile halen vekilliği de süren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılmadılar.

Başbakan Yıldırım, "Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

"BU ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

"Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir, Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından, bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz." diyen Yıldırım, "Türkiye'nin her köşesinde, her vatandaşımızın rahatça seyahat edebileceği, yaşayabileceği, iş tutabileceği şartları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.