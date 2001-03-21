DBP'li Kamuran Yüksek için yakalama kararı çıkartıldı

28.3.2017 - 13:36

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in yargılanmasına Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kamuran Yüksek katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşma başında dosyanın esasına ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek’in cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra söz alan Kamuran Yüksek’in avukatı Mesut Beştaş, müvekkili ile ilgili eksik soruşturma yapıldığını belirterek, "Yargılamanın genişletilmesi talebini yineliyoruz. Taleplerimizin reddedilmesi, savunma hakkımızın kısıtlanması anlamına gelir. Savcılık mütalaası tarafımıza tebliğ edilmemiştir" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren Mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Kamuran Yüksek’in ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.

 

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