DEAŞ'ın Türk lideri öldürüldü

27.5.2017 - 00:10

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'de üst düzey 3 DEAŞ liderinin öldürüldüğü belirtildi.

ABD, Irak ve Suriye'deki DEAŞ operasyonlarında örgüte ağır bir darbe vurulduğunu açıkladı. Pentagon'dan verilen bilgiye göre, örgütün liderlerinden üçü öldürüldü.

Pentagon açıklamasında, Mustafa Güneş ile Cezayirli Asım el Jazeri’nin 11 Mayıs günü Suriye’nin Mayadin bölgesinde, Ebu Khattab el Ravi’nin de 18 Mayıs’ta Irak’ın Kaim bölgesinde hava saldırısında öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Açıklamada, bu üç ismin de DAEŞ’in askeri liderleri ve planlayıcıları olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞİ HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Mustafa Güneş'in ismi, daha önce Türkiye'deki haberlerde geçmişti. İstanbul'da büyük bir eylem planlamaktan yargılanan Fuat Güneş, ağabeyinin Suriye'de DEAŞ'a katıldığını söylemişti. Cep telefonunda DEAŞ bayrakları ve videoları çıkan Güneş'in, Tuzla'daki evinde yapılan aramada ise bir hafıza kartı bulunmuştu. Kartta, DEAŞ'ın eylem için kullandığı TRUECRYPT isimli kriptolama programının nasıl kullanılacağına dair talimatları içeren dosyalar vardı.

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