Demirtaş açlık grevine başlıyor

30.3.2017 - 11:41

Terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Zeydan ile birlikte açlık grevine başlayacağı öğrenildi.

  
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne Cezaevi'nde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ"

HDP’den yapılan açıklamaya göre Demirtaş ve Zeydan’ın mesajı şöyle:

“Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz.

Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor

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