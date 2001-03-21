Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret davası ertelendi

30.3.2017 - 23:16

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret davası Temmuz ayına ertelendi.

Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde SEGBİS üzerinden katılmazken avukatı hazır bulundu. Avukatın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmaların istenmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya müdahillik talebinin kabul edilmesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

Aydın Yorat

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