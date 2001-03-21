Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi

1.6.2017 - 22:55

Mersin’de yaptığı bir konuşmada, ’devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı’ ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken, 2 avukatı hazır bulundu. Hakkında açılan davaların yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılmadığı belirtilen Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin ifade vermesi için ek süre istedi. Demirtaş’ın, SEGBİS yerine duruşmaya gelerek savunma yapması yönünde avukatların daha önce yaptığı talebi değerlendiren mahkeme, SEGBİS’in, adil yargılanma hakkını ihlal etmediği, sanığın mahkeme huzurunda verdiği savunmayla SEGBİS arasında mekan haricinde bir fark olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 26 Ekim’e ertelendi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret