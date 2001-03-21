Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü

Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Ege Denizi’nde 6.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.Depremin ardından Marmara ve Ege bölgelerinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, deprem Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şu an bölgede can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.