Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi.
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmara'da da şiddetli hissedildi. Manisa'da da hissedilen deprem sonrası Manisa Devlet Hastanesinde bulunan vatandaşlar panikle dışarı akın etti. Dışarıdaki vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak yakınlarını aradı. Ayrıca deprem sonrası vatandaşların cep telefonuna yüklenmesi sonrası telefon hatlarında kısa süreli kesintiler de meydana geldi.
Depremden kısa bir süre sonra 4.9 şiddetinde 3 deprem daha meydana geldi.
Deprem ilk belirlemelere göre Manisa'da can ve mal kaybına yol açmadı.
Deprem Aydın’ı da salladı
Ege Denizinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.
Aydın'da kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
Balıkesir'de de hissedildi
Balıkesir’de hissedilen deprem korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar depremi hissetmeleriyle birlikte kendilerini sokaklara attı.
Balıkesir’de 15.35 sularında hissedilen depremde korku dolu anlar yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek kendilerini sokaklara ve caddelere attı.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Edirne’de de hissedildi
Ege Denizi’nde meyanda gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Edirne’de de hissedildi.
Bazı vatandaşlar depremin etkisiyle panik yaşarken Edirne'de can ve mal kaybı yaşanmadı.