Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü

Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü
12.6.2017 - 19:51

Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Ege Denizi’nde 6.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.Depremin ardından Marmara ve Ege bölgelerinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, deprem Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şu an bölgede can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.
 
Manisa'da deprem paniği
 
Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi.
 
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmara'da da şiddetli hissedildi. Manisa'da da hissedilen deprem sonrası Manisa Devlet Hastanesinde bulunan vatandaşlar panikle dışarı akın etti. Dışarıdaki vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak yakınlarını aradı. Ayrıca deprem sonrası vatandaşların cep telefonuna yüklenmesi sonrası telefon hatlarında kısa süreli kesintiler de meydana geldi.
 
Depremden kısa bir süre sonra 4.9 şiddetinde 3 deprem daha meydana geldi.
 
Deprem ilk belirlemelere göre Manisa'da can ve mal kaybına yol açmadı.
 
Deprem Aydın’ı da salladı
 
Ege Denizinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.
 
Aydın'da kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
 
Balıkesir'de de hissedildi
 
Balıkesir’de hissedilen deprem korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar depremi hissetmeleriyle birlikte kendilerini sokaklara attı.
 
Balıkesir’de 15.35 sularında hissedilen depremde korku dolu anlar yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek kendilerini sokaklara ve caddelere attı.
 
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Edirne’de de hissedildi
 
Ege Denizi’nde meyanda gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Edirne’de de hissedildi.
 
 Bazı vatandaşlar depremin etkisiyle panik yaşarken Edirne'de can ve mal kaybı yaşanmadı.
Haberin Fotoğrafları
Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü Deprem Ege'yi böyle sokaklara döktü
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret