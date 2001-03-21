Deprem olunca tezgahın üzerinden adeta uçtu

Deprem olunca tezgahın üzerinden adeta uçtu
13.6.2017 - 01:09

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin güçlü hissedildiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde deprem anında canını kurtarmak için önündeki tezgahın üzerinden adeta uçan Murat Yeşilay’ın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilay, o an yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Deprem anında Edremit Sanayi sitesindeki iş yerinin ofis bölümünde çalışan Murat Yeşilay ve kardeşi Ezelhan Yeşilay sarsıntı ile birlikte dışarı çıkmak istediler. Murat Yeşilay tezgahın etrafından dolaşmak yerine daha hızlı hareket ederek üzerinden atlamayı tercih etti. Kardeşi Ezelhan Yeşilay ise tezgahı dolaşarak dışarı çıktı.

Olay anını anlatan Ezelhan Yeşilay “Çok büyük bir telaş. Hiç beklenmedik bir anda geldiği için insan ne yapacağını şaşırıyor. Garipti. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Abim bir anda panik yaptı. Beni falan unuttu. Tezgahın üzerinden atlayıp gitti” dedi.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret