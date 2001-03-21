Deprem olunca tezgahın üzerinden adeta uçtu

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin güçlü hissedildiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde deprem anında canını kurtarmak için önündeki tezgahın üzerinden adeta uçan Murat Yeşilay’ın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilay, o an yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Deprem anında Edremit Sanayi sitesindeki iş yerinin ofis bölümünde çalışan Murat Yeşilay ve kardeşi Ezelhan Yeşilay sarsıntı ile birlikte dışarı çıkmak istediler. Murat Yeşilay tezgahın etrafından dolaşmak yerine daha hızlı hareket ederek üzerinden atlamayı tercih etti. Kardeşi Ezelhan Yeşilay ise tezgahı dolaşarak dışarı çıktı.

Olay anını anlatan Ezelhan Yeşilay “Çok büyük bir telaş. Hiç beklenmedik bir anda geldiği için insan ne yapacağını şaşırıyor. Garipti. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Abim bir anda panik yaptı. Beni falan unuttu. Tezgahın üzerinden atlayıp gitti” dedi.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu