Deprem sonrası İzmir'de korkutan görüntü

Deprem sonrası İzmir'de korkutan görüntü
12.6.2017 - 21:08

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2’lik depremin ardından İzmir’de iki iş hanı birbirinden ayrılırken, bina AFAD ekiplerince boşaltıldı.

iha.com.tr »

Gündem »

Deprem sonrası İzmir'in göbeğinde korkutan görüntü

12 Haziran 2017 19:07
 

Deprem sonrası İzmir'in göbeğinde korkutan görüntü

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2’lik depremin ardından İzmir’de iki iş hanı birbirinden ayrılırken, bina AFAD ekiplerince boşaltıldı.

Deprem sonrası İzmirin göbeğinde korkutan görüntü

Paylaş

Tweetle

Paylaş

Gönder

Yorum Yap

 

Ege Denizi'ndeki deprem özelikle İzmir'de paniğe yol açtı. 15 saniye süren ve çevredeki çok sayıda ilde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

Sarsıntı can kaybına neden olmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Alsancak semti Atatürk Caddesi'nde 8 katlı iki iş hanındaki görüntü ise herkesi korkuttu. İki binanın en son katları, deprem sonrasında birbirinden ayrıldı. Oluşan derin yarık sonrası iki binadan birisi sağa doğru hafif eğildi. Deprem sonrasında AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek inceleme yaptı. Binaya geçici olarak kimse alınmazken, incelemenin ardından yetkililer bölgeden ayrıldı.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret