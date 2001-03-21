Deprem uzmanı uyardı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Süha Özden, 5.3-5.4 büyüklüğündeki artçıların sürebileceğini söyledi.

6.2’lik sarsıntının önemli bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süha Özden, “Midilli Adası’nın güneyi ile Karaburun Yarımadası’nın hemen kuzeyinde yer alan bir alanda meydana geldi. Deprem biraz uzun sürdü. Yaklaşık 15 saniye, 20 saniyeye yakın bir süre aldı. Deprem sırasında gelen sismik dalgalar Batı Anadolu’daki birçok şehirde hissedildi. Özellikle yakın olan Çanakkale, İzmir ve zeminin daha kötü olduğu yerlerde açıkçası uzakta da olsa hissedildi deprem. Tabi bu depremle ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle son 15 yıllık, 20 yıllık sürece baktığınız zaman Batı Anadolu’nun genelinde ve Ege Denizi içerisinde güneyinde bu tür depremlerle karşılaşıyoruz. Bugünkü olan deprem de doğu-batı doğrultulu bir normal fay üzerinde meydana gelmiştir” dedi.

"BU BİRKAÇ GÜN DEVAM EDEBİLİR"

“Depremden sonra bir takım artçı depremler olacaktır” diyen Prof. Dr. Özden, “Bu tabi Ayvacık’ta meydana gelen deprem fırtınası, silsilesi gibi değil. Burada özellikle 6’dan büyük deprem meydana geldiği için enerji açığa çıktı net olarak. Bir kırılma meydana geldi ve dolayısıyla enerji açığa çıktı. Depremin olduğu merkezin doğusunda ya da batısında, kuzeyinde ya da güneyinde bir takım faylar var. Birçok kişi tabi ki bu endişeyi taşıyor. Acaba tetikleme mekanizması şeklinde bunlar da olabilir mi diye. Bunu söylemek mümkün değil. Yani öngörümüz olamaz bununla ilgili, çok zor gerçekten. Ancak şu bir gerçek ki, bu türden depremler çok dar zaman aralığında değil ama geniş zaman aralığında Batı Anadolu’yu ve Kuzey Ege’yi, Güney Ege’yi etkileyen depremler. Olacaktır, olabilir bu türden depremler. Bu depremden sonra 4.9 ilki olmak üzere artçı depremler başladı. Bu birkaç gün devam edebilir. Süresini tahmin etmemiz mümkün değil. Büyüklükleri bu ana depreme hiçbir zaman ulaşmayacak büyüklükte olacaklardır. 5.3’ü, 5.4’ü bulabilir ama hiçbir zaman o ana şok kadar olmayacaktır” diye konuştu.

Yapılardaki sorunlara dikkat çeken Prof. Dr. Özden, “Tabi bizim özellikle sorunumuz yer üstündeki yapılarımız, kültürel eserlerimiz. Maalesef bugün yine depremden sonra ekranlara yansıdı. Bacaların duvarlarının çökmeleri şeklinde. Özellikle bizde en temel sorun yapı, yapısal sorunlarımız var. 6.2 de önemli bir deprem. Denizde olmuş olması, birazcık bizden uzak olması bir şans olarak değerlendirilebilir. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Bu nedenle de temkinli olmamız ve yapısal hasarları mutlak süreç içerisinde çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce