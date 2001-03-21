Depremzedeler için 180 çadır kuruldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ön hasar tespit çalışmalarına göre şuana kadar 155’i ağır toplam 260 evde hasar olduğu ve bölgede 180 çadır kurulduğu bildirildi.

Manisa Valiliği, 27 Mayıs günü saat 18.53’te merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından sahada yürütülen ön hasar tespit çalışmalarının son durumunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 12 teknik personelden oluşan 6 ön hasar tespit ekibinin katılımı ile Manisa AFAD koordinesinde çalışmalar yürütülmekte olup; gün içinde yapılan çalışmalarla birlikte toplam 180 çadırın kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 1 adet genel maksatlı 112 metrekarelik çadır da vatandaşlarımızın hizmetindedir. Şu ana kadar Gölmarmara Tiyenli Mahallesi’nde 95 ağır hasarlı, 32 hafif hasarlı konut tespit edilmiş olup, 107 çadır ve 1 adet genel maksat çadır, Saruhanlı Kumkuyucak Mahallesi’nde 17 ağır hasarlı, 33 hafif hasarlı konut tespit edilmiş olup 32 çadır, Gölmarmara Değnekler Mahallesi’nde 3 ağır hasarlı, 16 hafif hasarlı konut tespit edilmiş olup 12 adet çadır, Gölmarmara Hacıbaştanlar Mahallesi’nde 3 adet çadır, Saruhanlı Lütfiye Mahallesi’nde ise 40 ağır hasarlı, 24 hafif hasarlı konut tespit edilmiş olup 26 adet çadır kurulmuştur" denildi.