Dev gemi Boğaz'dan böyle geçti

31.5.2017 - 11:48

444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki Rus boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'dan Türkiye'ye direk doğalgaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor. Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri bir süre iptal edilirken, pek çok kişi de bu dev gemiyi görüntülemek ve görmek için Boğaz kıyısına akın etti.

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret